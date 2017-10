Gemeinsame Sachbuch-Bestenliste von ZDF, "Zeit" und DLF Kultur

ZDF, Deutschlandfunk Kultur und "Die Zeit" haben eine neue Sachbuch-Bestenliste ins Leben gerufen. An diesem Donnerstag wird sie auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellt.



Das ZDF, der Deutschlandfunk Kultur und die Wochenzeitung "Die Zeit" geben künftig eine Bestenliste von Sachbüchern heraus. Monatlich werden jeweils zehn Bücher von einer 30-köpfigen Jury empfohlen. Im August ist eine Sommerpause angesetzt, so entstehen elf Ausgaben im Jahr.