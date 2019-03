Gemeinsamer Aufschlag: ServusTV und Sky kooperieren bei ATP Tour

ServusTV und Sky Österreich haben ihre bestehende Kooperation im Sportbereich erweitert. Auf diese Weise können die Zuschauer im Alpenstaat die Spiele von Österreichs größtem Tennis-Star im Free-TV verfolgen.



Die Partnerschaft umfasst insgesamt 15 Spiele der ATP-Tour. Der Salzburger Sender in Händen von Red Bull wird sich dabei vornehmlich auf die Matches von Dominic Thiem konzentrieren.