"Generation Z" guckt in die Röhre

Die Generation der 2000er-Jahrgänge schaut immer noch TV. Aktuelle Forschungsergebnisse sollen zeigen, dass der klassische Abend vor dem Fernseher nicht ausstirbt, sondern nur verändert werden muss.



Seven-One wollte wissen, ob der Nachwuchs überhaupt noch vor der Mattscheibe sitzt und TV schaut. Die Forschungsergebnisse zeigen: ja. Demnach hält sich die TV-Nutzung in der "Generation Z", wie die Generation der 2000er-Jahrgänge genannt wird, stabil. Wie der "Horizont" berichtet, schauen die 14- bis 20-Jährigen 104 Minuten Fernsehen am Tag.