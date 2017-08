Generatoren statt Personal: Die Technologie der Online-Casinos

Für Glücksspielfans sind Casinos der perfekte Zeitvertreib, dem man rund um die Uhr fröhnen kann. Dank ihnen gehen seit einigen Jahren Fans des Glücksspiels ihrem Hobby auch im Internet nach.



Wer also früher gerne zum Glücksspiel ins Casino ging, spart sich heute den Weg einfach. Jetzt braucht er nur noch den Computer anschalten. Doch wie genau funktionieren Online Casinos und welches Prinzip steckt hinter ihnen?



An der Stelle, wo in einem "richtigen" Spielcasino der Dealer sitzt, Karten und Chips verteilt, aber für auch die Security, die für einen reibungslosen Ablauf sorgt, braucht ein Online Casino einen geeigneten Ersatz.