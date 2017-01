"Genial daneben"-Comeback: Sat.1 holt auch von Sinnen zurück

Mit "Genial daneben" holt Sat.1 eines seiner erfogreichsten Comedy-Quiz-Formate zurück. Und sorgt auch für die Wiedervereinigung eines der langlebigsten Comedy-Duos, denn neben Moderator Hugo Egon Balder wird auch Hella von Sinnen zurückkehren.



"Alles nichts oder?!" war in den 90er Jahren die Geburtsstunde des Comedy-Duos, das sich auch beim erfolgreichen Sat.1-Quiz "Genial daneben" immer wieder wortreiche Scharmützel lieferte. Nun vereint der Bällchen-Sender Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen erneut, denn für die Neuauflage des Comedy-Quiz konnte Sat.1 von Sinnen als festen Teil des Rate-Teams erneut gewinnen, wie am Mittwoch bekannt wurde.