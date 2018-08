"Geniale Rivalen" wetteifern um den großen Wurf

Vom Flugzeug bis zur Atombombe: ZDF Info zeigt, wie die größten Genies der modernen Ideengeschichte sich Kopf-an-Kopf-Rennen um bahnbrechende Entdeckungen liefern.



Dass Konkurrenz beflügend wirkt und letzte Leistungspotentiale mobilisiert, gilt als ehernes Gesetz der freien Märkte. Auch wenn dem nicht jeder gerne beipflichtet, ist die große Zahl an revolutionären Entdeckungen offenkundig, die aus einem erbitterten Wettlauf resultierten.