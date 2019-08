Genialer "Klempner" an der Gitarre - Mark Knopfler wird 70

Ob Bescheidenheit oder Koketterie - Mark Knopfler bezeichnet sich gern als Handwerker an der Gitarre. Mit den Dire Straits war er ein Weltstar, als Solomusiker trat er mehrere Schritte zurück. Virtuos und erfolgreich blieb der Brite dennoch.



Es ist typisch für Mark Knopfler, wie er sein außergewöhnliches Talent herunterspielt. Der Brite, seit seiner Zeit mit der Band Dire Straits einer der großen Gitarrenhelden, sagte kürzlich in Interviews staubtrocken: Er spiele "wie ein Klempner", übe immer noch viel, aber es reiche eigentlich nicht: "Liederschreiben und Liederspielen entfernt einen von seinem spielerischen Können. Würde man nur Instrumentalmusik spielen, dann würde auch das spielerische Vermögen wachsen."