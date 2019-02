Genius startet dritten Kanal Genius Exklusiv mit MX1 auf Astra

Mediendienstleister MX1 und der TV-Shopping-Anbieter Genius haben diesen Freitag den Start des neuen Kanals Genius Exklusiv für den deutschsprachigen Markt verkündet.



Ab dem heutigen 1. Februar wird Genius Exklusiv via Astra-Satellit an 22 Millionen DACH-Haushalte übertragen. Der neue Sender ist über Astra 19,2 Grad Ost flächendeckend in Deutschland, Österreich und der Schweiz frei Haus zu empfangen. Hierfür übernimmt MX1 die Distribution inklusive Uplink und stellt auch die Satellitenkapazitäten dafür bereit.