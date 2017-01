Geo Television zeigt Oscar-prämierte Dokus in 16 Stunden

Die besten Dokumentarfilme der Welt an nur einem Tag: Geo Television zeigt elf Oscar-prämierte Dokus in nur 16 Stunden. Der Marathon ist eine Einstimmung auf die 89. Verleihung der Filmpreise.



Geo Television startet einen Dokumentarfilm-Marathon. Der Sender zeigt elf Oscar-prämierte Gewinner an nur einem Tag. Damit will der Sender die Zuschauer auf die Verleihung der Academy Awards einstimmen. Starten wird die volle Ladung Dokumentarfilme bei Geo Television am 26. Februar um 9.20 Uhr.