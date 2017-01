George Lucas baut "Star Wars"-Museum in Los Angeles

Schon lange war ein "Lucas Museum of Narrative Art" geplant, jetzt ist auch ein geeigneter Ort gefunden. Das Museum soll auf einem Exposition-Park in Los Angeles entstehen.



"Star Wars"-Erfinder George Lucas will in Los Angeles ein großes Museum bauen lassen. Gefüllt werden soll das "Lucas Museum of Narrative Art" mit Kunst aus seinem Privatbesitz. Knapp 10.000 Gemälde und 30.000 Objekte sollen damit ihren Weg in ein öffentliches Museum finden. Geplant war das Projekt schon lange.