George R.R. Martin: "Game of Thrones"-Buch könnte anders enden

Die Fantasy-Saga "Game of Thrones" könnte nach Worten von Autor George R.R. Martin (70) in der Literatur anders enden als in der Verfilmung.



Die Drehbuchautoren der HBO-Erfolgsserie hätten die finale Staffel in sechs Stunden erzählen müssen, er selbst hingegen gehe davon aus, dass seine letzten beiden Bücher zur Serie am Ende etwa 3.000 Manuskriptseiten umfassten, schrieb Martin in einem Blog-Eintrag zur Ausstrahlung der letzten Folge.