Geplanter Google-Campus: Berliner Bauamt lehnt ab

Der siebte Campus von Google sollte Ende diesen Jahres in Berlin eröffnet werden. Jetzt hat das Bauamt aber den Antrag abgelehnt. Was kann Google jetzt noch tun?



Ende 2017 sollte der siebte Campus von Google in Berlin seine Tore öffnen. Dazu hat sich das Unternehmen das frühere Umspannwerk Kreuzberg an der Ohlauer Straße gesichert. Doch nun verzögert sich der Um- und Ausbau. Warum? Das Bauamt hat die Baupläne im ersten Durchgang abgelehnt. Das berichtet das "Neue Deutschland".