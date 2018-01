Gerd Nefzer: Potsdamer "Wettermacher" darf auf Oscar hoffen

Spektakuläre Szenen und eine besondere Stimmung sorgen neben den Darstellern für den Erfolg eines Films. Für solche Special Effects sorgt seit drei Jahrzehnten der Spezialist Gerd Nefzer - und jetzt winkt dem 52-Jährigen die höchste Auszeichnung der Filmbranche.



Gerd Nefzer hat in mehr als 30 Jahren schon einiges für Action-Filme inszeniert: Brennende Häuser, explodierende Hubschrauber, zerschossene Autos. Doch für den Film "Blade Runner 2049" hat der 52-jährige Special-Effect-Experte etwas geschaffen, das viel banaler erscheint - das Wetter: Nebel, Regen, Schnee und Sturm. "Diese Wetter-Stimmungen waren dem Regisseur Dennis Villeneuve und Kameramann Roger Deakins besonders wichtig für den "look" des Films", erläutert Nefzer in seinem Potsdamer Büro. Und der Jury in Hollywood ist die Leistung von Nefzer und seinen Kollegen eine Nominierung für den diesjährigen Oscar in der Kategorie Visual Effects wert.