Gericht in Kenia ordnet Ende von Sendesperre für TV-Stationen an

In Kenia ließ die Regierung drei TV-Sender sperren, da diese über die Selbsternennung von Oppositionsführer Raila Odinga zum "Präsidenten der Menschen" berichteten. Die Sperre soll nun ein Gerichtsbeschluss aufheben.



Kenias Oberstes Gericht hat die Regierung des Landes aufgefordert, eine Sendesperre für drei private TV-Stationen aufzuheben. Die Medienhäuser hatten am Dienstag versucht, live über die umstrittenen Selbsternennung von Oppositionsführer Raila Odinga zum "Präsidenten der Menschen" in Kenia zu berichten.