Gericht stärkt Abhängigkeit der Hotels von Booking.com

Das Oberlandesgericht Düsseldorf verbietet Hotels, die bei Booking.com inserieren, selber billigere Zimmer zu offerieren als auf dem Online-Portal.



Die sogenannte "enge Bestpreisklausel" von Booking.com, soll Nutzer davon abhalten soll, direkt bei den Hotels zu buchen. In diesem Fall erhält das Portal keine Vermittlungsprovision. Laut der Entscheidung des Gerichts darf das Buchungsportal Booking.com Hotels verbieten, ihre Zimmer auf der eigenen Internetseite billiger anzubieten als über das Portal.



Die Klausel sei zulässig, entschied das Oberlandesgericht Düsseldorf am Dienstag und hob damit die Untersagung dieser Praxis durch das Bundeskartellamt auf. Die Klausel sei nicht wettbewerbsbeschränkend, sondern notwendig, um "ein illoyales Umlenken von Kundenbuchungen" zu verhindern, hieß es zur Begründung.