Gericht verdonnert Sat.1 zu Sendezeiten für Dritte

Sat.1 muss drei Produktionsfirmen Sendezeiten zur Verfügung stellen. So hat ein Oberverwaltungsgericht nun entschieden. Der Sender wollte das seit langem verhindern.



Sat.1 ist vom Oberverwaltungsgericht (OVG) Rheinland-Pfalz vorläufig verpflichtet worden, drei Produktionsfirmen Sendezeiten für unabhängige Dritte einzuräumen. Der Beschluss sei im Rahmen eines Eilverfahrens gefallen, teilte das OVG am Freitag in Koblenz mit. Er gelte bis zum rechtskräftigen Abschluss des Klageverfahrens, das derzeit in erster Instanz vor dem Verwaltungsgericht Neustadt/Weinstraße anhängig ist.



Sat.1 wehrt sich seit langem dagegen, unabhängigen Dritten Sendezeiten einräumen zu müssen. Im vergangenen Februar hatte die für den Sender zuständige rheinland-pfälzische Landesmedienanstalt (LMK) an drei Produktionsfirmen Zulassungen vergeben ( DF berichtete). Sat.1 hätte ab Anfang März Sendeplätze zur Verfügung stellen müssen, klagte aber dagegen. Im August gab das Verwaltungsgericht Neustadt einem entsprechenden Eilantrag des Senders statt. Dagegen legten die LMK und eine Produktionsfirma Beschwerde ein. Das OVG bekräftigte nun die Verpflichtung für Sat.1, die Sendezeiten bereitzustellen.