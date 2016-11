Gericht verhandelt über Jan Böhmermanns "Schmähkritik"

Erneuter Verhandlungstermin für die "Schmähkritik" von Jan Böhmermann: Das Hamburger Landgericht muss sich am Mittwoch erneut mit dem Satire-Beitrag des ZDF-Moderators gegen den türkischen Präsidenten Erdogan befassen.



Mit dem Gedicht "Schmähkritik" des ZDF-Moderators Jan Böhmermann muss sich von Mittwoch an das Hamburger Landgericht erneut auseinandersetzen. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will erreichen, dass das gesamte Gedicht verboten wird. Im Mai hatte das Gericht bereits eine einstweilige Verfügung gegen Böhmermann erlassen, der seitdem den größeren Teil seines Gedichts nicht öffentlich wiederholen darf. Der Moderator hatte es am 31. März in seiner Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragen.