"German Moon": Nächste deutsche Megaserie in Vorbereitung

Die amerikanischen Weltraummissionen zum Mond wurden unter anderem auch von deutschen Wissenschaftlern von langer Hand vorbereitet. Das ist der Stoff, der der neuen Fernsehserie "German Moon" zugrunde liegt.



Geplant wird die Produktion von den Unternehmen Beta Film und Zeitsprung mit Unterstützung aus Italien. Das gaben die Geschäftsführer Jan Mojto (Beta Film) und Michael Souvignier (Zeitsprung) auf der Fernsehmesse MIPCOM in Cannes bekannt.