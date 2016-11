"Germany's next Topmodel": Der Dreh für 2017 hat begonnen

Die ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" geht in die nächste Runde. Für den Drehstart zur zwölften Staffel der Castingshow wurde sogar ein Flughafen-Terminal gesperrt.



Die Dreharbeiten für die zwölfte Staffel der ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" starten am Flughafen in Kassel. Wie der Sender mitteilte, beginnt Heidi Klum hier mit ihrer Suche nach neuen Topmodels. Medienberichten zufolge soll dafür das Hauptterminal des Flughafens zeitweise sogar ganz gesperrt worden sein.