Gerst-Interview zum "Quarks"-Abschied von Ranga Yogeshwar

Nach 25 Jahren verlässt der Kult-Moderator seinen Posten beim WDR-Wissenschaftsmagazin – sein letztes Interview für das Format führt er mit ISS-Astronaut Alexander Gerst, der sich zur Zeit im Weltraum befindet.



Sein Abschied war lange angekündigt, nun ist es soweit: Wissenschafts-Journalist Ranga Yogeshwar wird an diesem Dienstag zum letzten Mal durch das WDR-Magazin "Quarks" um spannende Informationen aus der Welt der Naturwissenschaften führen.