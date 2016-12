Gesang und Puppenspiel: RTL zeigt "Supertalent"-Finale

Die Jury um Poptitan Dieter Bohlen hat lange genug entschieden. Im Finale von "Supertalent", das am heutigen Samstag bei RTL läuft, darf das RTL-Publikum darüber entscheiden, wer aus der Musikshow als Sieger herausgeht.



Es ist ein Spagat. Zwischen Freakshow und Talentschmiede, Fremdschämen und Gänsehaut, schiefen Tönen und Stimmgewalt. Nach 13 aufgezeichneten Shows gipfelt die Jubiläumsstaffel des "Supertalent" an diesem Samstag (20.15 Uhr) im voluminösen Live-Finale. 13 Folgen lang entschied die Jury über Weiterkommen oder Ausscheiden der Kandidaten. Im Finale bestimmen allein die RTL-Zuschauer, wer die Siegprämie von 100.000 Euro und einen Auftritt in Las Vegas gewinnt.



Die Jury bestand wie in den Vorjahren aus dem selbsternannten Poptitan Dieter Bohlen (62) und dem regelmäßig zu Tränen gerührten Bruce Darnell (59). Neu dabei war - anstelle von "Bauer sucht Frau"-Moderatorin Inka Bause - die Österreicherin Victoria Swarovski (23), Siegerin der diesjährigen "Let’s Dance"-Staffel. Wer sie überzeugte, war "meeeega".