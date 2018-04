Geschäftsführung der SportA GmbH mit neuer Doppelspitze

Die Gesellschafterversammlung der SportA GmbH, die Sportrechteagentur von ARD und ZDF, hat mit Wirkung zum 1. April Marc Freyberger zum neuen Geschäftsführer berufen. Er bildete gemeinsam mit dem bisherigen Geschäftsführer Michael Amsinck die neue Doppelspitze der SportA.



Der 47-jährige Jurist tritt die Nachfolge von Dr. Adrian Fikentscher an. Fikentscher, der seit 2009 die Geschäfte mit Amsinck führte, möchte sich auf eigenen Wunsch auf seine Aufgaben im Bayerischen Rundfunk als Leiter der neugeschaffenen Abteilung Rechtemanagement und -strategie konzentrieren.