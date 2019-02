Geschafft: Japanische Raumsonde landet auf Asteroiden

Erleichterung im Kontrollzentrum der japanischen Raumfahrtbehörde: Der Raumsonde "Hayabusa2" gelang die Landung auf einem fernen Asteroiden. Damit geht die spannende Mission, an der auch deutsche Wissenschaftler beteiligt sind, erfolgreich in die nächste Phase.



Die japanische Raumsonde "Hayabusa2" ist in rund 340 Millionen Kilometern Entfernung von der Erde erfolgreich auf dem Asteroiden Ryugu gelandet. Das gab die japanische Raumfahrtbehörde Jaxa am Freitag bekannt. Die unbemannte Sonde soll Material von der Oberfläche einsammeln. Zu diesem Zweck feuerte "Hayabusa2" einen kleinen Sprengsatz ab, um einen künstlichen Krater zu formen. Dabei soll die Sonde Material von dem Asteroiden aufnehmen. Es werde jedoch noch einige Tage dauern, bis bestätigt werden könne, ob die ersten Proben wie geplant eingesammelt werden konnten. Die Forscher wollen mit der Mission den Ursprüngen des Sonnensystems auf die Spur kommen.