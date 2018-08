Gesetzesbrecher im Visier: "Take Two" neu bei Vox

Für die neue koproduzierte Vox-Serie "Take Two" schlüpfen Rachel Bilson und Eddie Cibrian in die Rollen einen Ermittler-Duos. Die Geschichten rund um das ungleiche Paar feiern damit Premiere im deutschen Free-TV.



Ab dem 29. August geraten Kriminelle ins Fadenkreuz der neuen Vox-Ermittler. In "Take Two" muss ein ungleiches Paar gemeinsam ermitteln. Dabei gerät das Duo, Eddie und Samantha, nicht selten aneinander. Die neue koproduzierte Vox-Serie zeigt die schöne Rachel Bilson in der Rolle der Samantha.