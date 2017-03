Gesetzesbrüche bei geplantem ORF-Youtube-Kanal beanstandet

Nach Meinung des Verbands Österreichischer Privatsender verstößt der geplante Youtube-Kanal des ORF gegen eine ganze Reihe eigener Vorschriften und Gesetze.



Das Vorhaben des ORF, sein Angebot sozialen Medien aufzufrischen, sieht vor TV-Sendungen auf einem Youtube-Kanal frei zur Verfügung zu stellen, sowie eigens Inhalte hierfür zu produzieren. Der Plan bringt die Vertreter der privaten Sender in Österreich auf Barrikaden.