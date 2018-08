Gespaltene Stadt? ARD-Reportage über Cottbus nach Gewalt

Die brandenburgische Stadt Cottbus wurde zu Jahresanfang Schauplatz von Gewalt zwischen Einheimischen und Flüchtlingen. Wie hat sich die Stadt danach verändert? Eine Reportage im Ersten zeigt Gespräche mit Bewohnern.



Cottbus in Brandenburg. Eine Stadt mit rund 100 000 Einwohnern, die in manch anderer Region in Deutschland wohl nicht besonders bekannt sein mag. Doch ungewollt geriet sie Anfang des Jahres bundesweit in die Schlagzeilen und in Nachrichtensendungen - wegen Gewalt zwischen Einheimischen und Flüchtlingen. Was hat das mit der Stadt gemacht? Eine Reportage des Rundfunks Berlin-Brandenburg zeigt Gespräche mit Bewohnern der Stadt. Das Erste strahlt "Wer ist das Volk? Cottbus in Aufruhr" an diesem Montag (21.45 Uhr) aus.