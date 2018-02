Gesteuerte Kommentare: In sozialen Netzwerken kein Einzelfall

Kommentare zu Fernsehbeiträgen und Ähnlichem werden nur bedingt von realen Menschen verfasst. Bestimmte Gruppen nutzen vorgefasste Texte und Bilder und verbreiten sie massenhaft.



Gesteuerte negative Kommentare über Fernsehbeiträge in sozialen Netzwerken sind nach Einschätzung von ARD-Experten kein Einzelfall. Hinweise darauf seien etwa eine Vielzahl ähnlicher, zum Teil wortgleicher Kommentare, sagte Patrick Gensing, Leiter des Faktenfinder genannten Verifikationsteams von ARD-aktuell in Hamburg, am Montag. Am Beispiel des TV-Films "Aufbruch ins Ungewisse", den das Erste am vergangenen Mittwoch zeigte, habe sich nachvollziehen lassen, wie die Verabredungen zu einer solchen gezielten Einflussnahme auf die Diskussion etwa auf Facebook funktioniere.