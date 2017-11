Gestochen scharf: MTV Unplugged Konzert erstmals in UHD

Wer das diesjährige MTV Unplugged Konzert in Halle verpasst hat, kann jetzt Peter Maffay und Co. in Ultra HD sehen. Das Musik-Format feiert damit eine Premiere.



Bei den MTV Unplugged Konzerten am 8. und 9. August im Steintor-Varieté in Halle an der Saale sangen die deutsche Musiklegende Peter Maffay mit seiner Band sowie seine Gäste nicht nur vor Zuschauern. Die laufende Kamera zeichnete das Musikevent auf. Auf MTV und Nicknight können Fans die Show heute von der Couch aus noch einmal sehen. Das Besondere: Erstmals wird das MTV Unplugged Konzert in UHD ausgestrahlt.