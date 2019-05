Gesund oder nicht: "Leschs Kosmos" über Ernährungstrends

"Wie gesund sind Low, Slow & Co." fragt Harald Lesch in einer neuen Ausgabe von "Leschs Kosmos" am Dienstag, 7. Mai, im ZDF.



Low Carb, High Fat und Intervallfasten sind in Mode, das Ringen um die richtige, um die wahrhaft gesunde Ernährung gerät zum Kult. Nahrungsmittel, die eine positive Wirkung auf die Gesundheit versprechen, ziehen Menschen an. Meldungen zu diesem Thema

Doch Forscher beobachten, dass auch vermeintlich gesundes Essen krank machen kann. Harald Lesch beleuchtet aktuelle Trends von der ketogenen Diät, über die Wirkungsweise von Chia-Samen bis hin zum Intervallfasten und ist dabei neuen Erkenntnissen auf der Spur.





In der Folge "Ernährungstrends: Wie gesund sind Low, Slow & Co." präsentiert Harald Lesch am 7. Mai um 22.45 Uhr wissenschaftliche Fakten, entlarvt manche Ernährungsmythen und fragt: Was ist wirklich gesund?