"Getrieben": Deutscher Thriller im Februar im ZDF

Mit "Getrieben" zeigt das ZDF einen weiteren eigenproduzierten, deutschen Thriller an einem Montagabend (25. Februar) um 20.15 Uhr. Im Mittelpunkt steht eine praktizierende Psychotherapeutin.



Und weil die ermittelnde Kommissarin ihre Ex-Geliebte ist und die beiden sich während der Tätersuche wieder einander annähern, verbindet "Getrieben" eine komplexe Frauen-Beziehung mit der Jagd nach einem raffiniert vorgehenden, von Wahnvorstellungen getriebenen Mörder.