Gewerkschaften kritisieren FPÖ für heftige Attacken gegen ORF

Update: Nach einem heftigen Streit und Nazi-Vergleichen zwischen der rechten FPÖ und dem öffentlich-rechtlichen Sender ORF haben Gewerkschaften die österreichische Regierungspartei scharf kritisiert.



Wie einzelne FPÖ-Politiker seit geraumer Zeit Journalisten des ORF attackierten, sei "verheerend und demokratiepolitisch höchst bedenklich", sagte die GPA-djp-Vorsitzende Barbara Treiber laut einer Mitteilung. Mit den Angriffen solle der unabhängige Journalismus und der öffentlich-rechtliche Rundfunk sturmreif geschossen werden, sagte Gewerkschaftler Gerhard Moser.



Die Gewerkschaft bezog sich damit auf zahlreiche Angriffe von FPÖ-Politikern auf den ORF-Moderator Armin Wolf. Der 52-Jährige hatte sich am Dienstag live mit dem FPÖ-Spitzenkandidaten zur Europawahl, Harald Vilimsky, heftig über die Abgrenzung der FPÖ vom Rechtsextremismus gestritten. Unter anderem verglich Wolf die Darstellung von Ausländern auf einem Plakat der FPÖ-Jugend aus der Steiermark mit einem Bild aus der NS-Zeitung "Der Stürmer".