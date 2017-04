Gewinn-Anstieg bei Amazon, Google und Co.

Das erste Quartal des neuen Jahres lief für die Größen der US-Tech-Branche mehr als zufriedenstellend. Vor allem das weiter boomende Cloud-Geschäft sorgt bei Amazon, Microsoft und Google-Mutter Alphabet für steigende Gewinne.



Dank boomender Cloud-Services haben Amazon und Microsoft zu Jahresbeginn besser als erwartet verdient. Im rasant wachsenden Geschäft mit IT-Diensten und Rechenleistung aus dem Netz liefern sich die US-Tech-Riesen einen harten Wettkampf. Der Google-Mutterkonzern Alphabet ist in diesem Rennen bislang zwar relativ abgeschlagen, sprudelnde Werbeeinnahmen brachten ihm aber dennoch den höchsten Quartalsgewinn ein.