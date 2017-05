Gewinner, Verlierer, Quoten: Zahlen und Daten zum ESC

In der Grand-Prix-Geschichte, die 1956 in der Schweiz begann, ist Deutschland ein Dauergast. Hier eine Übersicht über Teilnehmer, Zuschauerzahlen und die Platzierungen der Deutschen beim Song Contest.



Nur einmal, im Eurovisions-Jahr 1996, war kein deutscher Interpret dabei. In den 60 Jahren gab es zwei Siege sowie etliche Platzierungen auf dem Treppchen für Deutschland - allerdings auch einige letzte Plätze. Eine Auflistung der Top-3-Kandidaten und der erfolglosesten Teilnehmer:



Die Gewinner:

1982 holte Nicole den ersten deutschen Sieg beim Grand Prix. Im englischen Harrogate gewann sie mit der Ralph-Siegel-Komposition "Ein bißchen Frieden".

2010 sammelte Lena beim Finale in Oslo mit "Satellite" die meisten Punkte ein.



Jeweils zweite Plätze belegten:

1980 Katja Ebstein mit "Theater" in Den Haag

1981 Lena Valaitis mit "Johnny Blue" in Dublin

1985 Wind mit "Für alle" in Göteborg

1987 Wind mit "Laß die Sonne in Dein Herz" in Brüssel



Jeweils auf Rang drei kamen:

1970 Katja Ebstein mit "Wunder gibt es immer wieder" in Amsterdam

1971 Katja Ebstein mit "Diese Welt" in Dublin

1972 Mary Roos mit "Nur die Liebe läßt uns leben" in Edinburgh

1994 MeKaDo "Wir geben 'ne Party" in Dublin

1999 Sürpriz "Reise nach Jerusalem - Küdüs'e seyahat" in Jerusalem



Die erfolglosesten deutschen Teilnehmer:

2005 Gracia holte mit "Run & Hide" in Kiew vier Punkte.

1974 Cindy & Bert schafften mit "Die Sommermelodie" in Brighton drei Punkte.

1995 Stone & Stone bekamen mit "Verliebt in Dich" in Dublin einen Punkt.

1964 Nora Nova blieb mit "Man gewöhnt sich so schnell an das Schöne" in Kopenhagen bei null Punkten.

1965 Ulla Wiesner bekam mit "Paradies, wo bist du?" in Neapel null Punkte.

2015 Ann Sophie landete mit "Black Smoke" in Wien mit null Punkten auf dem letzten Platz.

2016 Der zweite letzte Platz in Folge: Jamie-Lee scheitert mit "Ghost". Immerhin: Das Lied bekommt elf Punkte.

2017 Wieder eine Schlappe: Levina kommt mit "Perfect Life" nur auf sechs Punkte und den vorletzten Platz.