Gewinnner der HbbTV Awards bekannt gegeben

Die HbbTV Association hat in Zusammenarbeit mit der Deutschen TV-Plattform die Gewinner der HbbTV Awards 2018 bekannt gegeben.



Mit den Preisen werden herausragende Leistungen von HbbTV-Anbietern gewürdigt. Die Auszeichnungen wurden am gestrigen 14. November auf einer Festveranstaltung im Rahmen des 7. HbbTV Symposiums vergeben, das unter dem Thema "Wertsteigerung durch HbbTV" in Berlin stattfand (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).



Die Preisträger der HbbTV Awards 2018: