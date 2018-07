Gewinnspiel: 4K-Beamer von Acer zu gewinnen!

Das perfekte TV-Erlebnis braucht das passende Equipment: Gemeinsam mit Acer verlosen wir daher ab sofort den den DLP-Projektor M550 im Wert von 1700 Euro.



Mit freundlicher Unterstützung von Acer verlost die Redaktion des neuen HDTV Magazin den DLP-Projektor M550, der mit ultrahochauflösender 4k-Bildqualität und einer Bildschirmdiagonale von 120 Zoll auf der Leinwand überzeugt. Mit einer Leistung von 2900 Lumen werden die Bilder scharf und mit besonders authentischer Farbgebung wiedergegeben. Auch HDR-Inhalte werden vom M550 fehlerfrei verarbeitet.