Gewinnspiel: Entzerr-Vorverstärker ATP 507 von Avinity gewinnen

Der Start ins neue Jahr wird wieder musikalisch: Unsere Kollegen von Likehifi haben im Januar wieder ein großes Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen gestartet. Ab heute zu gewinnen: der Entzerr-Vorverstärker "ATP 507" von Avinity.



Was gibt es schöneres, als in der kalten, dunklen Jahreszeit einfach mal wieder in Ruhe Musik zu genießen und eine Schallplatte aufzulegen. Ihre HiFi-Anlage verfügt über keinen Phono-Eingang? Kein Problem: Der ist mit unserem Phono-Vorverstärker schnell nachgerüstet.