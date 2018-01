Gewinnspiel: Kompakt DAB Radio R1 von TAD zu gewinnen

Der Start ins neue Jahr wird wieder musikalisch: Unsere Kollegen von Likehifi haben im Januar wieder ein großes Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen gestartet. Ab heute zu gewinnen: Ein Kompakt DAB Radio R1 von TAD Audio.



In Küche, Büro und Schlafgemach zaubert dieses kompakte DAB-Radio einen satten, glasklaren Monosound für unbescheidene Ohren. Nicht umsonst beschrieb der Sunday Telegraph (Ausgabe 11/2006) den R1 als den "Aston Martin unter den DAB-Radios". Bauweise, Tontechnik und Radiotechnologie sind hier minutiös aufeinander abgestimmt. Der R1 beherrscht praktisch alle digitalen Übertragungsstandards und bietet gestochenen Klang auch bei schlechtem Empfang.