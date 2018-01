Gewinnspiel: Kopfhörer Focal Listen zu gewinnen

Der Start ins neue Jahr wird wieder musikalisch: Unsere Kollegen von Likehifi haben im Januar wieder ein großes Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen gestartet. Ab heute zu gewinnen: Ein Kopfhörer von Focal "Listen".



Der Focal Listen ist der Beweis, dass man auch unterwegs packenden Musikgenuss erleben kann. Der geräuschisolierende Kopfhörer besticht durch außergewöhnliche Dynamik, kontrollierte Basswiedergabe und eine natürliche tonale Balance.



Bei der Entwicklung des stylischen Listen konnten die französischen Lautsprecherspezialisten auf ihr umfassendes Know-how im Bereich der Chassistechnologie zurückgreifen, denn Focal ist einer der wenigen Hersteller, die ihre Treiberchassis selbst entwickeln und produzieren.