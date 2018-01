Gewinnspiel: Nubert nu-Pro AS-250 zu gewinnen

Der Start ins neue Jahr wird wieder musikalisch: Unsere Kollegen von Likehifi haben im Januar wieder ein großes Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen gestartet. Ab heute zu gewinnen: Ein Nubert nu-Pro Stereoboard AS-250.



Das aktive Stereoboard nuPro AS-250 ist eine vor allem für den Einsatz am TV-Gerät konzipierte Soundbar mit modernster Digitaltechnik. Das Stereoboard bietet eine kompakte Klanglösung fürs Wohnzimmer und Heimkino, die moderne Flachbildschirme bei Film- und Fernsehgenuss akustisch hörbar aufwertet und zusätzlich Musikwiedergabe auf HiFi-Niveau ermöglicht. An den analogen und digitalen Eingängen des nuPro AS-250 finden neben TV-Geräten auch andere Zuspieler wie Smartphones, Computer, Spielkonsolen, Satellitenempfänger oder Blu-ray-Player Anschluss; mittels geeigneter Adapter auch drahtlos.