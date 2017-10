Gezielte Werbung von Facebook oft rechtswidrig

Das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) hat bei der Überprüfung von 40 bayrischen Unternehmen festgestellt, dass sie die "Facebook Custom Audience" oft rechtswidrig einsetzen.



Bei den Unternehmen wurde der Einsatz von zwei Varianten des zielgruppenorientierten Werbetools "Facebook Custom Audience" geprüft. Nach Aussage des BayLDA - Präsidenten Thomas Kranig findet eine systematische Durchleuchtung der Nutzer durch die Algorithmen von Facebooks künstlicher Intelligenz statt. Dabei werden selbst Nutzer, die regelmäßig Cookies löschen, Datenschutzeinstellungen nutzen oder kein Mitglied in sozialen Netzwerken sind, verfolgt.