"Ghost in the Shell": Erster Trailer zur Manga-Adaption

Mit "Ghost in the Shell" kommt eines der Kult-Mangas als Realfilm 2017 in die Kinos. Einen ersten Eindruck des dystopischen Action-Films liefert der erste Trailer, den Paramount nun veröffentlichte.



Die Adaption von Zeichentrick-Klassikern als Realfilm ist vor allem bei Disney gerade äußerst beliebt, was "The Jungle Book" und der kommende Film "Die Schöne und das Biest" beweisen. Deutlich düsterer und erwachsener sind viele Anime-Klassiker, die trotz gezeichneter Charaktere nicht mit expliziter Gewalt geizen. Mit "Ghost in the Shell" wird nun einer dieser Klassiker, die mit zum Boom in Europa und der Welt Anfang der 1990er beitrugen, in einer Realfilm-Umsetzung in die Kinos kommen. Am Sonntag gewährte Paramount Pictures mit einem Trailer einen ersten Einblick.