Gibt es bald das Amazon-Girokonto?

Um jüngere Menschen ohne Bankkonto an den Konzern zu binden und auch die Gebühren zu reduzieren, die Amazon jetzt an die Geldhäuser abführen muss, möchte das Unternehmen ein eigenes girokontoähnliches Produkt auf den Markt bringen.



Wie das Wall Street Journal gestern berichtete, ist Amazon derzeit in Gesprächen mit großen US-Banken, darunter JP Morgan und Capital One Financial Corp. Noch sind die Gespräche im Anfangsstadium und es gibt noch keine Aussagen, wie das zukünftige Produkt aussehen könnte.