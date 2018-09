Gibt’s bald die erste "Traumschiff"-Kapitänin?

Wird die Kommandobrücke auf dem "Traumschiff" künftig weiblicher? Das ZDF schließt das nicht aus. Ein Nachfolger für den bisherigen Kapitän muss noch gefunden werden. Bewerber gibt es einige.



Das ZDF erwägt, die Kommandobrücke des "Traumschiffs" künftig auch mit einer Frau zu besetzen. "Darüber denken wir auch nach", sagte Programmdirektor Norbert Himmler im Gespräch mit der Programm-Illustrierten "Hörzu". "Möglich sind alle Varianten: alt, jung, Mann, Frau. Aber: Am wichtigsten ist, dass die Gesamtkonstellation an Bord stimmt. Auf das Team kommt es an."