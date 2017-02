GigaTV: Auch Vodafone startet neue Entertainment-Plattform

Nach der Telekom, Unitymedia und Tele Columbus setzt auch Vodafone auf eine neue Plattform, die die zahlreichen Unterhaltungsangebote bündeln soll. GigaTV soll im Februar starten, mit ProSiebenSat.1 wurde bereits ein erster Partner gefunden.



Neben positiven Zahlen konnte Vodafone am Donnerstag vor allem mit einer Meldung überraschen: Dem Start einer neuen Entertainment-Plattform namens GigaTV. Im Gegensatz zum bisherigen Vodafone TV soll das neue Angebot auch die Kabelkunden des Telekommunikationsanbieters erreichen.