GigaTV: Fünfte Staffel der AXN-Serie "Power" erstmals in 4K

Ab sofort ist die komplette 5. Staffel der Crime-Drama-Sensation "Power" über die Vodafone Plattform GigaTV in 4K abrufbar. Gestern lief die letzte Folge der aktuellen Staffel in deutscher Synchronisation.



Vodafone GigaTV Kunden mit HD Premium Paket können nun jederzeit alle Folgen der Serie in der Mediathek in 4K noch einmal abrufen. "Power" wird zudem auf AXN ab 26. November montags ab 21:50 Uhr als Neustart in HD-Qualität ausgestrahlt.