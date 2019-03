Gigabit-Kabelinternet noch mit einigen Schwächen

Wer aktuell den schnellsten Endkunden-Internetanschluss bucht, muss noch mit Einschränkungen bei Internet und Telefonie leben.



Seit letzten Jahr bieten Unitymedia und Vodafone Kabel Deutschland Kabelinternet-Anschlüsse mit einer Downloadgeschwindigkeit von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde an. Hierzu wird der neue Übertragungsstandard Euro-DOCSIS 3.1 genutzt, der das Frequenzspektrum weitaus besser nutzen kann als der bisherige Standard Euro-DOCSIS 3.0, mit dem derzeit Vodafone max. 500 Mbit/s bzw. Unitymedia 400 Mbit/s anbietet. Der Platz im TV-Kabel dafür wurde frei durch die Abschaltung der analogen Rundfunkprogramme.



Während Unitymedia von Anfang an auch die DOCSIS 3.1-taugliche Fritzbox 6591 als Kabel-Router im Programm hat, bietet Vodafone Kabel Deutschland bis jetzt nur den Einfach-Router "Vodafone Station" (Arris TG3442DE) an. Dieser verfügt nur über eine analoge TAE-Telefonbuchse. Es können auch nur maximal 3 Rufnummern verwaltet und gleichzeitig lediglich ein Gespräch geführt werden. Die Homebox-Funktionalitäten der Fritzbox (2 Leitungen parallel, bis zu 10 Rufnummern) sucht man hier vergebens.



Vodafone-Kabel-Kunden, die die Homebox-Funktionalität (Fritzbox) benötigen, ist deshalb ein Upgrade auf den Gigabit-Anschluss zumindest bei Vodafone Kabel derzeit auf keinen Fall zu empfehlen. Es sei denn, sie wollen ihre Komfort-Telefonie-Funktionen sowie einen Teil ihrer Telefonnummern verlieren sowie quasi wieder in der Telefonie-Steinzeit ankommen.