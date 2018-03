Gigantenduell beim "Quizduell"

Ab morgen steht die Sendung eine Woche lang ganz im Zeichen des Duells Quizgiganten gegen Promis.



Außer am Donnerstag, an dem die ARD eine Übertragung vom Skispringen sendet, gibt es neue Folgen von "Quizduell-Olymp". Dafür gibt es dann am Freitag eine Doppelfolge.



Quiz-Ass Thorsten Zirkel, Professor-Quiz Eckhard Freise und Quizkönigin Marie-Louise Finck erwarten die folgenden Promipaare zum Duell:

Montag: Jürgen Vogel und Christian Berkel

Dienstag: Christine Neubauer und Jörn Schlönvoigt

Mittwoch: Jean Pütz und Konrad Stöckel

Freitag: Jörg Knör und Matze Knop sowie um 18.50 Uhr Rüdiger Hofmann und Florian Schroeder

"Quizduell-Olymp" gibt es ab Montag, 12. März jeweils um 18 Uhr im Ersten.Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.