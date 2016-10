"Gilmore Girls": Netflix zeigt Trailer

In einem Monat holt Netflix die "Gilmore Girls" auf die Bildschirme zurück. Nun hat der Streamingdienst einen Trailer der Kultserie veröffentlicht, die unter dem Namen "A Year in the Life" laufen wird.



Hoch die Kaffeetassen: Einen Monat vor der Rückkehr der Kultserie "Gilmore Girls" hat Netflix am Dienstag den Trailer zu den neuen Folgen veröffentlicht. Das rund zweiminütige Video zeigt erstmals Details zur Handlung rund um das kaffeesüchtige Mutter-Tochter-Gespann Lorelai (Lauren Graham) und Rory (Alexis Bledel), die nach neun Jahren Pause auf die Bildschirme zurückkehren.