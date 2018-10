Gina-Lisa verrät, was sie bei "Adam sucht Eva" vor hat

In einem Interview äußerte sich Gina-Lisa Lohfink zu ihren Motiven, Plänen und etwas naiven Hoffnungen für das RTL-Nackidei-Format "Adam sucht Eva". Vorher musste sie sich ihre Teilnahme aber erst absegnen lassen.



TV-Sternchen Gina-Lisa Lohfink (32) hat sich von ihrer Familie das Okay geholt, für die RTL-Kuppelshow "Adam sucht Eva" die Hüllen fallen zu lassen. Sie selbst hatte damit nach eigenen Angaben zunächst Probleme. "Mich nackt auszuziehen, war eine große Überwindung", sagte das Model der "Bild"-Zeitung vom Freitag.