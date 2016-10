"Girls"-Marathon auf ZDF Neo

ZDF Neo lädt ein zum Binge-Watching. Der Sender zeigt alle Folgen der fünften Staffel der Serie "Girls" in einer Nacht als Free-TV-Premiere.



Alle Folgen in einer Nacht. ZDF Neo zeigt die gesamte fünfte Staffel der Serie "Girls" in einer Nacht. Der Serienmarathon ist gleichzeitig die Free-TV-Premiere der neuesten Staffel. Die zehn Episoden werden am 6.Oktober ab 23.05 Uhr am Stück gezeigt. In Staffel fünf reisen die Freundinnen Hannah, Shoshanna und Jessa zur Hochzeit ihrer Freundin Marnie. Das Chaos ist vorprogrammiert.